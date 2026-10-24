“Tratando de entender qué pasa”: Peka parra revela complejo momento de salud

La actriz contó que lleva varios días atravesando diferentes problemas de salud que la han llevado a la urgencia y otros exámenes.

Peka Parra compartió en redes sociales un relato sobre el complejo período de salud que ha atravesado durante las últimas tres semanas.

A través de una publicacion en su Instagram, la actriz compartió su experiencia en la que ha debido enfrentar distintas complicaciones médicas.

Según contó, todo comenzó con una visita a urgencias por dolor de pecho y urticaria. Pero las cosas no quedaron ahí, ya luego presentó nuevo problemas de salud .





“¿Qué pasa cuando estás estresada y tu cuerpo empieza a pasar la cuenta? Al parecer, el mío decidió hacer una gira por todas las urgencias posibles”, comentó.

“Llevo tres semanas en una teleserie médica que ni Netflix se atrevería a producir“, agregó en su publicación.

Peka Parra enumeró los distintos episodios médicos por los que atravesó, comenzando por un dolor de pecho y urticaria que la llevaron a acudir a urgencias.

Luego vino la laringitis y un nuevo episodio de urticaria. En medio de estas complicaciones, también debió realizarse una endoscopia.

“¿Qué sigue, señor? ¿Qué capítulo de esta historia me perdí? ¿Quién escribió este guion? ¡Porque yo no lo aprobé!“, agregó.

Finalmente, planteó una reflexión sobre las responsabilidades y cómo sigue adelante a pesar de las complicaciones.

“Una sigue funcionando, haciendo mil cosas, tratando de llegar a todo… hasta que el cuerpo dice: ‘¡Hasta aquí no más, mija!'”, escribió.

Finalmente, señaló que está “ tratando de entender qué pasa y esperando que esta teleserie tenga pronto un final feliz”.

Peka Parra actualizó su estado de salud