“Prometo seguir eligiéndote cada día”: Peka Parra anunció su matrimonio tras romántica propuesta en Brasil

La proposición fue durante un viaje a Río de Janeiro y el novio de la actriz preparó todo para sorprenderla con un concierto privado a la luz de las velas.

La actriz Ingrid “Peka” Parra anunció su compromiso matrimonial con su pareja, Paulo Henríquez, tras una romántica propuesta en Río de Janeiro, Brasil, tras un intenso romance.

La integrante de El Club de la Comedia compartió la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram, donde publicó fotos del momento y una dedicatoria a su ahora prometido.

“Todo comenzó de una forma tan distinta a todo lo que había vivido. Un mensaje por Instagram, luego una videollamada porque nos separaban cientos de kilómetros, y sin darnos cuenta pasamos siete horas hablando, riendo, conociéndonos, sin querer colgar jamás”, relató la actriz.





Según las imágenes, la propuesta incluyó una previa con baile axé y culminó con un concierto privado a la luz de las velas.

“Yo no necesito más tiempo. No necesito volver a estar lejos de ti para confirmar lo que mi corazón ya sabe. Eres tú. El hombre con quien quiero despertar cada mañana, compartir mis alegrías, mis desafíos, mis silencios y mis sueños”, agregó Peka Parra.

La integrante de El Club de la Comedia también mostró en detalle el anillo de compromiso que eligió su novio para la ocasión.

Se trata de un diseño clásico en lo que parece ser oro blanco o platino, con un diamante central brillante rodeado por pequeños diamantes y un aro con incrustaciones.

“Hoy prometo seguir eligiéndote cada día, cuidar nuestro amor y construir contigo el hogar que ambos soñamos”, finalizó la actriz.

La propuesta matrimonial a Peka Parra