“No tengo eso”: Peka Parra alzó la voz y aclaró estado de salud tras rumores - Chilevisión

La actriz había explicado que inicialmente fue diagnosticada con un nódulo en etapa cuatro, pero al consultar una segunda opinión resultó estar en etapa tres, por lo que se encuentra en estudio.

Este viernes, la actriz Peka Parra utilizó sus redes sociales para aclarar rumores en torno a su estado de salud, dado que había informado que se le había encontrado un nódulo en el seno derecho.

Parra había aclarado que el primer diagnóstico indicaba que el nódulo estaba en etapa cuatro, lo que significaba cáncer, pero pidió una segunda opinión que indicó que se encontraba en etapa tres, por lo que se encuentra en observación.

¿Cuál es el estado de salud de Peka Parra?

Sin embargo, se informó en distintos medios como un cáncer diagnosticado, lo que causó alarma y preocupación en los cercanos a la actriz, que la llamaron para pedir explicaciones.

"Me han llegado muchas noticias de portales que sale que tengo cáncer ¡No! (...) ¿Qué onda la desinformación? O yo lo expliqué pésimo, no sé", señaló Parra a través de un video en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, explicó que el proceso lleva varios años y que inicialmente eran tres nódulos, que se juntaron tiempo después, formando uno más grande: "Tengo un nódulo en estudio cada seis meses ¡No es cáncer! Por favor no tengo eso y no lo voy a tener".

"Me está llamando mucha gente que quiero mucho, están todos preocupados diciendo que no les había contado que tenía cáncer", explicó Parra visiblemente afectada.

Finalmente, la actriz hizo un sensible llamado: "De verdad que esto me dejó... es rara la sensación porque hay muchos portales ahora diciendo que yo dije que tenia esa otra enfermedad y no es así, decreto que no, no me gustaría pasar por eso, no", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: