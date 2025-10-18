 “No tengo eso”: Peka Parra alzó la voz y aclaró estado de salud tras rumores - Chilevisión
Minuto a minuto
Kaiser se querella contra Parisi tras calificarlo de “limitado intelectualmente” Elecciones Presidenciales 2025: Esta es la fecha en que se conocerán los vocales de mesa A 6 años del estallido social: Abogada de Londres 38 alerta suicidios de víctimas de represión Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Caso Julia Chuñil: Ángel Valencia rechaza solicitud de la familia para cambiar a fiscal del caso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/10/2025 10:49

“No tengo eso”: Peka Parra alzó la voz y aclaró estado de salud tras rumores

La actriz había explicado que inicialmente fue diagnosticada con un nódulo en etapa cuatro, pero al consultar una segunda opinión resultó estar en etapa tres, por lo que se encuentra en estudio.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la actriz Peka Parra utilizó sus redes sociales para aclarar rumores en torno a su estado de salud, dado que había informado que se le había encontrado un nódulo en el seno derecho.

Parra había aclarado que el primer diagnóstico indicaba que el nódulo estaba en etapa cuatro, lo que significaba cáncer, pero pidió una segunda opinión que indicó que se encontraba en etapa tres, por lo que se encuentra en observación.

¿Cuál es el estado de salud de Peka Parra?

Sin embargo, se informó en distintos medios como un cáncer diagnosticado, lo que causó alarma y preocupación en los cercanos a la actriz, que la llamaron para pedir explicaciones.

"Me han llegado muchas noticias de portales que sale que tengo cáncer ¡No! (...) ¿Qué onda la desinformación? O yo lo expliqué pésimo, no sé", señaló Parra a través de un video  en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, explicó que el proceso lleva varios años y que inicialmente eran tres nódulos, que se juntaron tiempo después, formando uno más grande: "Tengo un nódulo en estudio cada seis meses ¡No es cáncer! Por favor no tengo eso y no lo voy a tener".

"Me está llamando mucha gente que quiero mucho, están todos preocupados diciendo que no les había contado que tenía cáncer", explicó Parra visiblemente afectada.

Finalmente, la actriz hizo un sensible llamado: "De verdad que esto me dejó... es rara la sensación porque hay muchos portales ahora diciendo que yo dije que tenia esa otra enfermedad y no es así, decreto que no, no me gustaría pasar por eso, no", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

VIRAL | Brasileña impactada con sorpresiva diferencia de seguridad en bancos chilenos

La joven se sorprendió al notar que los bancos chilenos no cuentan con detectores de metales, a diferencia de Brasil, donde su uso es obligatorio en muchos lugares.

18/10/2025

Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 24%, mientras que José Antonio Kast pasó al segundo lugar con un 23%.

18/10/2025

“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.

18/10/2025

“¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Los rumores comenzaron luego de que los seguidores notaran que, aunque la pareja aún se sigue en Instagram, ya no intercambian “me gusta” ni comentarios.

18/10/2025