“Ocurrió algo muy bonito”: Cony Capelli revela especial acercamiento con el padre de su bebé

La ganadora de Gran Hermano y finalista de Fiebre de Baile habló de su relación con su expareja tras haber lanzado un fuerte mensaje en su contra.

Cony Capelli abordó su vínculo con Sebastián Daroch, el padre de su bebé, y contó que ambos están recomponiendo su relación en medio de su embarazo.

Esto, luego de que la ganadora de Gran Hermano publicara un fuerte mensaje contra su expareja a través de sus historias de Instagram el pasado 13 de octubre.

“Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé. ¡Me cansé, ya no me callo más!”, escribió en ese momento.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Capelli aclaró que “cuando escribí eso fue desde la rabia y después pensaba ‘que vergüenza haber hecho algo así'”.

“Luego me di cuenta que eso movilizó todas las cosas y sin eso no estaría diciendo que tuve una conversación con el padre de mi bebé“, agregó.





La finalista de Fiebre de Baile reveló al citado medio: “Hoy ocurrió algo muy bonito. Pude entablar una conversación bonita con el padre de mi hijo , a favor del bebé, y al final eso es lo más importante”.

“Lo más importante de esta historia ni siquiera soy yo, es un bebé que viene en camino, que será muy amado y querido”, añadió.

Asimismo, Cony opinó que “a veces acciones desesperadas son necesarias para poder poner un límite y creo que fue necesario”.

En esa misma línea, tras contar que está recomponiendo su relación con su Daroch, Capelli compartió un especial deseo.