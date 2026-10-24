Hombre muere acribillado en la entrada de una vivienda en Recoleta

La Fiscalía ECOH junto a la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando las diligencias del caso.

Durante la madrugada de este sábado se registró el homicidio de un hombre de nacionalidad dominicana en la comuna de Recoleta.

Según informó el fiscal Alfredo Cerri, la víctima fue encontrada con múltiples impactos balísticos en la entrada de una vivienda.

La Fiscalía ECOH, junto a la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte y personal de Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), se encuentran realizando las primeras diligencias en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, por lo que las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido.