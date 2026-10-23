Quién es el “reportero” de TikTok que interceptaba las comunicaciones de Carabineros y ahora está en la cárcel

El hombre, de 63 años y que está en prisión preventiva, se autodefinía como reportero policial y se caracterizaba por llegar a los sitios del suceso antes que los medios tradicionales.

Jorge Mario Garrido, de 63 años, conocido por transmitir en vivo en TikTok e Instagram casos policiales en un sitio alternativo de noticias policiales llamado VivoNoticias, se encuentra en prisión preventiva.

El hombre se autodefinía como reportero policial y se caracterizaba por llegar a los sitios del suceso antes que los medios tradicionales y a veces incluso antes que la policía.

De hecho, entre sus logros estaba haber llegado primero a la toma de Maipú donde fue encontrado el cuerpo de Ronald Ojeda y también al quíntuple homicidio en Lampa, aunque sus transmisiones carecían de filtros éticos y mostraban crudas escenas antes de que los policías cercaran los lugares.





Jorge Garrido está imputado y en prisión preventiva

La Tercera informó que, el 9 de octubre, personal del OS9 de Carabineros llegó hasta su domicilio, en Lo Espejo. Ahí, los efectivos policiales allanaron la casa del reportero en el marco de una investigación que está llevando la Fiscalía Metropolitana Sur.

El OS9 encontró una radio portátil de Carabineros marca Motorola, que mantenía en su poder sin ninguna autorización y con la cual interceptaba las comunicaciones policiales que son reservadas.

Además, hallaron un gorro polar verde con el logo de Carabineros de Chile y un marcador de evidencia del sitio del suceso color amarillo de la Policía de Investigaciones.

Por este motivo, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella contra Garrido por los delitos de interceptación ilícita, receptación de datos informáticos y utilización de dispositivo prohibido apto para interceptar señales de telecomunicaciones.

El citado medio agregó que en la querella se señala que Garrido administraba un grupo de WhatsApp denominado “Zello gratuita para radio tipo de celular walkie-talkie”, donde, según la acción penal, difundía y comercializaba sin autorización el acceso a un grupo de nombre Sierra Tango. En este último, se transmitían comunicaciones radiales de Carabineros.

Garrido fue formalizado en el 10° Juzgado de Garantía por el delito de infracción a la ley de telecomunicaciones en carácter de reiterado y consumado. Se fijaron 90 días para la investigación mientras permanece en prisión preventiva.