Vuelco en crimen de escolar en Copiapó: recapturan a adolescente de 15 años que había sido liberado

El adolescente fue dejado en libertad mientras se reunían mayores antecedentes que acreditaran su participación. Ahora fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.

Carabineros del OS9 Atacama detuvo a un adolescente de 15 años imputado por el homicidio calificado de un estudiante de 17 años en Copiapó, en cumplimiento de una orden judicial de aprehensión.

La captura se concretó la noche del jueves en el exterior de su domicilio tras diligencias de investigación que aportaron nuevos antecedentes clave puestos a disposición del fiscal a cargo de la causa.

El menor, cabe mencionar, ya había sido arrestado junto a otros imputados tras el crimen del alumno del Colegio Cervantino, pero quedó libre mientras la policía reunía pruebas sobre su participación.

Al acreditarse su participación en los hechos, el Ministerio Público solicitó formalmente la orden de detención contra el adolescente para ponerlo nuevamente a disposición de la justicia.





Por instrucción de la fiscalía, el detenido de 15 años pasará al tribunal correspondiente para su control de detención fijado para la jornada de este viernes.

Las diligencias forman parte del trabajo especializado del OS9 Atacama para esclarecer las circunstancias del homicidio del estudiante y determinar las responsabilidades penales.

Fueron detenidos a cinco horas de ocurrido el homicidio

El prefecto (s) de Carabineros en Atacama, Felipe Hernández, destacó el trabajo del personal de la Sección O.S.9 Atacama y Labocar Copiapó que permitieron detener a los implicados en menos de cinco horas desde ocurrido el homicidio.

“Bajo la dirección del Ministerio Público, el personal especializado desarrolló un trabajo investigativo que contempló el análisis de registros audiovisuales, la toma de declaraciones a testigos y el levantamiento de información desde fuentes abiertas”, precisó.

Como resultado de estas acciones, dos de los imputados fueron ubicados en un inmueble de la comuna, donde se concretaron sus detenciones previa autorización judicial de entrada y registro.

“Este procedimiento refleja la importancia de la investigación criminal especializada de la Sección OS9, la oportuna respuesta policial y la coordinación permanente con el Ministerio Público, factores fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de delitos de alta connotación pública”, subrayó.