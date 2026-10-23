Metro restablece servicio completo de Línea 1 tras emergencia médica en 10 estaciones

A través de X, la empresa confirmó que “toda la red se encuentra disponible”. Con ello, se levantó la interrupción informada a las 10:27 horas, que también había afectado la combinación con Tren Central en Estación Central.

Metro de Santiago informó la mañana de este viernes que 10 estaciones de la Línea 1 se encuentran sin servicio debido a una emergencia médica, afectando al tramo entre San Pablo y República.

Las estaciones que permanecieron sin servicio fueron las siguientes:

San Pablo.

Neptuno.

Pajaritos.

Las Rejas.

Ecuador.

San Alberto Hurtado.

Universidad de Santiago.

Estación Central.

Unión Latinoamericana (U.L.A.).

República.

Por poco más de una hora, el servicio de L1 sólo estuvo disponible entre Los Héroes y Los Dominicos.

Restablecen servicio en Línea 1

Metro de Santiago informó a las 11:49 horas que el servicio de la Línea 1 fue normalizado, luego de una emergencia médica que obligó a suspender la atención en diez estaciones entre San Pablo y República.

A través de su cuenta en X, la empresa confirmó que “toda la red se encuentra disponible”.

Con ello, se levantó la interrupción informada a las 10:27 horas, que también había afectado la combinación con Tren Central en Estación Central.