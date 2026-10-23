Metro restablece servicio completo de Línea 1 tras emergencia médica en 10 estaciones
A través de X, la empresa confirmó que “toda la red se encuentra disponible”. Con ello, se levantó la interrupción informada a las 10:27 horas, que también había afectado la combinación con Tren Central en Estación Central.
Metro de Santiago informó la mañana de este viernes que 10 estaciones de la Línea 1 se encuentran sin servicio debido a una emergencia médica, afectando al tramo entre San Pablo y República.
Las estaciones que permanecieron sin servicio fueron las siguientes:
- San Pablo.
- Neptuno.
- Pajaritos.
- Las Rejas.
- Ecuador.
- San Alberto Hurtado.
- Universidad de Santiago.
- Estación Central.
- Unión Latinoamericana (U.L.A.).
- República.
Por poco más de una hora, el servicio de L1 sólo estuvo disponible entre Los Héroes y Los Dominicos.
Restablecen servicio en Línea 1
Metro de Santiago informó a las 11:49 horas que el servicio de la Línea 1 fue normalizado, luego de una emergencia médica que obligó a suspender la atención en diez estaciones entre San Pablo y República.
A través de su cuenta en X, la empresa confirmó que “toda la red se encuentra disponible”.
Con ello, se levantó la interrupción informada a las 10:27 horas, que también había afectado la combinación con Tren Central en Estación Central.
11:49 hrs. 🟢Servicio en #L1 normalizado #TodaLaRed se encuentra disponible.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 23, 2026