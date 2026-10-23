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Sismo remece al centro del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 18:01 horas de este viernes 23 de octubre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este viernes 23 de octubre a la región de O’Higgins en el centro del país. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 18:01 horas, a 18 kilómetros al suroeste de Las Cabras. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 69 kilómetros.

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