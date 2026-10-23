Sismo remece al centro del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró a las 18:01 horas de este viernes 23 de octubre.
Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este viernes 23 de octubre a la región de O’Higgins en el centro del país.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 18:01 horas, a 18 kilómetros al suroeste de Las Cabras.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 69 kilómetros.