Qué es el Bono de Sostenibilidad y quiénes pueden recibir $375 mil

El beneficio que entrega el Estado forma parte del sistema de ayudas frente a desastres o eventos de emergencia.

El Bono de Sostenibilidad es un aporte económico que entrega el Estado a los hogares que ya agotaron el monto máximo del Bono de Recuperación y vuelven a resultar afectados por una catástrofe o evento de emergencia.

El beneficio forma parte del sistema de ayudas estatales frente a desastres y fue implementado para apoyar a familias que enfrentan emergencias sucesivas durante el mismo año.

A diferencia del Bono de Recuperación, cuyo monto depende del nivel de daño registrado, este beneficio entrega una cifra fija.





¿Quiénes pueden acceder al Bono de Sostenibilidad?

El hogar debe cumplir principalmente con dos condiciones:

Familias que han enfrentado múltiples emergencias durante el año : Núcleos familiares ubicados en zonas afectadas consecutivamente por fenómenos climáticos o catástrofes.

: Núcleos familiares ubicados en zonas afectadas consecutivamente por fenómenos climáticos o catástrofes. Hogares que alcanzaron el límite del Bono de Recuperación: Familias que ya agotaron el monto máximo asignado por este beneficio y necesitan apoyo económico adicional frente a daños reiterados.

¿Cuánto dinero entrega el Bono de Sostenibilidad?

El monto que entrega este beneficio es fijo y asciende a $375.000 por cada nueva emergencia.

A diferencia del Bono de Recuperación, no existen tramos según el nivel de afectación, así que una vez que el hogar entra al mecanismo del Bono de Sostenibilidad, cada nueva emergencia que cumpla las condiciones puede generar un nuevo pago.