Clases suspendidas este martes 20 de octubre: Revisa las comunas donde se aplica la medida

A raíz de la emergencia climática por las intensas lluvias pronosticadas para esta semana, el Gobierno anunció esta medida para evitar remociones en masa y posibles anegamientos.

El Gobierno de Chile informó junto al Ministerio de Educación (Mineduc) la suspensión de clases para 10 comunas de la Región Metropolitana debido al sistema frontal pronosticado para el martes 20 de octubre.

La medida busca prevenir posibles accidentes y/o dificultades para transitar en la vía pública producto de la intensidad de las precipitaciones que advierten condiciones meteorológicas inestables.





¿En qué comunas se aplicará la medida?

El Mineduc informó que la suspensión de clases aplica para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media , en las 10 comunas declaradas en alerta roja.

La medida comprende a:

-San José de Maipo

-Puente Alto

-Pirque

-La Florida

-Peñalolén

-La Reina

-Las Condes

-Lo Barnechea

-Vitacura

-Colina

¿Qué pasará con la educación superior?

Las universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales dependen de las decisiones autónomas de cada plantel.

Algunas instituciones de la zona central ya han tomado sus propias precauciones, como la Universidad de O’Higgins, que anunció la suspensión de sus clases presenciales y la Universidad de Chile, que a través de su sitio web, informó que las actividades para este martes 20 de octubre, pueden ser trasladadas a la modalidad online o ser reprogramadas.