“Fuiste mi primer amor”: Andrea Zuckermann dedica emotivo mensaje a Gabriel Prieto a una semana de su muerte

La actriz hizo un repaso por la vida de Prieto, tanto profesional como familiar, y reveló que junto a Vicente, su hijo en común, trabajarán por mantener su legado.

Andrea Zuckermann, expareja de Gabriel Prieto (65), dedicó un emotivo mensaje al actor a una semana de su muerte.

La mujer hizo un repaso por la vida de Gabriel y dejó en claro que tanto ella, como el hijo que tienen en común, Vicente, trabajarán para mantener su legado.





¿Qué dijo Andrea Zuckermann?

A través de su cuenta de Instagram, Andrea publicó una serie de fotografías familiares, cuando su hijo era muy pequeño.

“Siempre te extrañaremos, Gabo. Fuiste mi primer amor, el padre de mi hijo, mi primer profe de teatro, mi primer director , lo que siempre nos quedará en el corazón”, comentó.

En esa misma línea, agregó: “Como tú siempre decías: ‘Nadie es perfecto, pero todos podemos aportar’. Y tú aportaste mucho”.

“Tu partida duele porque te vas justo cuando te sentías mejor, nos decías. Y porque nos dejas mil recuerdos de los que seguir hablando, compartiendo, riendo, y tanto proyecto lindo que realizar con nuestro Vicente”, confesó Zuckermann.

La actriz aseguró que esos proyectos continuarán de la mano de su hijo y reveló detalles de su última conversación: “Porque amaste Hollywood, y por qué llegar ahí era otro de tus sueños: ‘¡El espectáculo debe continuar!'”.

“Así es que eso haremos por ti, Gabito artista, creador, profe… Nuestro Gabo, actor y persona amada”, declaró Andrea.

Finalmente, la actriz agradeció las muestras de cariño y apoyo tanto de su familia, como del círculo cercano.

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