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Diana Bolocco rinde homenaje a Gabriel Prieto en Fiebre de Canto y revela desconocido vínculo

La animadora pidió a los presentes dar un aplauso en honor al actor fallecido y detalló su experiencia personal con él en la Universidad Católica.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Durante el último capítulo de Fiebre de Canto, Diana Bolocco se tomó un momento para homenajear a Gabriel Prieto, actor que falleció este domingo a sus 65 años.

Dedicándole unas palabras a la familia del profesor de teatro, la animadora también reveló su desconocido vínculo con él.

“Vamos a dedicar un momento para entregarle un aplauso a un destacadísimo actor de nuestro país que hoy nos dejó. Me refiero a Gabriel Prieto, a los 65 años”, partió diciendo Bolocco durante el programa de Chilevisión.

En ese contexto, agregó: “Queremos enviarles nuestras condolencias a su familia y a sus amigos, y este aplauso para él: un grande del teatro y de actuación en nuestro país”.

El desconocido vínculo de Diana y Gabriel Prieto

La animadora recordó además su propia experiencia con el actor, a quien tuvo como profesor.

“Un grande, además, un gran profesor de la Universidad Católica. Yo también tuve la posibilidad de ir a uno de sus cursos“, confesó Diana.

Recalcando sus buenos deseos para la familia de Prieto, cerró diciendo: “Así es que un grande que nos ha dejado esta noche. Para toda su familia, nuestras más sinceras condolencias“.

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