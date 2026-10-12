Diana Bolocco rinde homenaje a Gabriel Prieto en Fiebre de Canto y revela desconocido vínculo

La animadora pidió a los presentes dar un aplauso en honor al actor fallecido y detalló su experiencia personal con él en la Universidad Católica.

Durante el último capítulo de Fiebre de Canto, Diana Bolocco se tomó un momento para homenajear a Gabriel Prieto, actor que falleció este domingo a sus 65 años.

Dedicándole unas palabras a la familia del profesor de teatro, la animadora también reveló su desconocido vínculo con él.

“Vamos a dedicar un momento para entregarle un aplauso a un destacadísimo actor de nuestro país que hoy nos dejó. Me refiero a Gabriel Prieto, a los 65 años”, partió diciendo Bolocco durante el programa de Chilevisión.

En ese contexto, agregó: “Queremos enviarles nuestras condolencias a su familia y a sus amigos, y este aplauso para él: un grande del teatro y de actuación en nuestro país”.





El desconocido vínculo de Diana y Gabriel Prieto

La animadora recordó además su propia experiencia con el actor, a quien tuvo como profesor.

“Un grande, además, un gran profesor de la Universidad Católica. Yo también tuve la posibilidad de ir a uno de sus cursos“, confesó Diana.

Recalcando sus buenos deseos para la familia de Prieto, cerró diciendo: “Así es que un grande que nos ha dejado esta noche. Para toda su familia, nuestras más sinceras condolencias“.