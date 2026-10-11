“Escuchar a mis hijos”: La carta que envió Juan Aliste Vega al pdte. Kast poco antes de su muerte

Solo días antes de su fallecimiento, el hombre condenado por el asesinato del cabo Luis Moyano solicitó un indulto humanitario al mandatario. Sin embargo, esta petición no tuvo respuestas antes del deceso.

“Mi enfermedad ha limitado casi todo lo que puedo hacer, pero todavía puedo recibir y expresar afecto”. Esa fue una de las frases que Juan Manuel Aliste Vega expresó en su carta al presidente José Antonio Kast para solicitar un indulto humanitario, días antes de su muerte.

El deceso del hombre de 53 años fue confirmado este domingo a CHV Noticias por su abogado, Ricardo Bravo Cornejo. Permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago debido a un cáncer terminal.

La solicitud fue ingresada al Ministerio de Justicia el 5 de octubre. En el escrito, al que tuvo acceso BioBioChile, el condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano pidió pasar sus últimos días en casa, acompañado por su esposa e hijos.

La carta de Aliste Vega por indulto humanitario

Al comienzo de la carta, Aliste Vega reconoció la gravedad de los delitos por los que cumplía penas que sumaban 42 años de cárcel.

“ Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable. No pretendo desconocerlas ni restar importancia al sufrimiento de las víctimas y sus familias”, expresó.

Su petición buscaba dejar sin efecto el saldo de sus penas o, como alternativa, sustituirlas por una que le permitiera recibir cuidados paliativos en su domicilio.





“No es posible saber con certeza cuánto tiempo me queda. Por eso le ruego que esta solicitud sea examinada con urgencia”, escribió.

En otro pasaje, advirtió: “El paso de las semanas puede hacer que esa posibilidad se pierda, incluso si posteriormente se concede lo solicitado”. La petición no alcanzó a resolverse antes de su fallecimiento y, según reveló su abogado a CHV Noticias, seguía en etapa de recopilación de antecedentes.

El deseo de volver a casa con su familia

Aliste Vega describió una dependencia creciente para actividades como comer, asearse o cambiar de posición en la cama. Según señaló en la carta, su familia había preparado una habitación y contemplaba apoyo permanente para cuidarlo.

“ Escuchar a mis hijos, conversar cuando tenga fuerzas, recibir ayuda de mi esposa y sentir su presencia también en los momentos de mayor debilidad”, señaló dentro de sus deseos.

En su solicitud al mandatario, insistió: “Le pido que considere la posibilidad de permitirme volver a mi hogar mientras aún pueda compartir con ellas esta última etapa”.

Aliste Vega fue condenado en 2014 por el homicidio del cabo Luis Moyano, asesinado durante la huida del asalto al Banco Security de octubre de 2007, además del homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y los robos a los bancos Security y Santander.