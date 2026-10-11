Muere Juan Aliste Vega, homicida del cabo Moyano, a días de pedir indulto presidencial

El deceso fue confirmado este domingo a CHV Noticias por su abogado, Ricardo Bravo Cornejo. Aliste Vega permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago debido a un cáncer terminal.

Juan Manuel Aliste Vega, condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, falleció este domingo a los 53 años. Su abogado, Ricardo Bravo Cornejo, confirmó el deceso a CHV Noticias.

El hombre permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago por un cáncer terminal con metástasis en los huesos de la pelvis, el hígado y ambos pulmones.

Su muerte ocurrió mientras estaban pendientes las gestiones para modificar la forma en que cumplía su condena.

La solicitud de indulto que no alcanzó a resolverse

El pasado 5 de octubre, Aliste Vega presentó ante el Ministerio de Justicia una solicitud de indulto humanitario dirigida al presidente José Antonio Kast. Buscaba pasar el tiempo que le quedaba de vida en su domicilio, acompañado por su esposa e hijos y con cuidados paliativos.

La petición solicitaba dejar sin efecto el saldo de sus condenas o, como alternativa, sustituirlo por una pena que permitiera su atención en casa.

El trámite no alcanzó a resolverse antes de su muerte y permanecía en etapa de recopilación de antecedentes.





En paralelo, su defensa acudió a tribunales. Mediante una resolución del 8 de octubre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago adelantó para el 26 de octubre una audiencia destinada a revisar la forma de cumplimiento del saldo de su pena.

Días antes, la Corte Suprema había confirmado el rechazo de un recurso de amparo presentado por su abogado. Sin embargo, el ministro Jorge Zepeda votó a favor de convocar una audiencia urgente para revisar los informes médicos y evaluar una modalidad excepcional de cumplimiento.

Quién era Juan Aliste Vega

Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro, fue condenado por su participación en el asalto al Banco Security del 18 de octubre de 2007, ocurrido en calle Agustinas, en el centro de Santiago. Durante la huida de los asaltantes fue asesinado el cabo Luis Moyano.

En 2014, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago le impuso penas que sumaban 42 años de cárcel: 18 años por el homicidio de Moyano, 10 por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y otros 14 por los asaltos a los bancos Security y Santander.

En sus últimos meses, su defensa impulsó distintas acciones para que pudiera recibir cuidados fuera del recinto penitenciario debido al avance de su enfermedad.