Según detallaron desde PDI, la mujer fue liberada minutos después y se encuentra en buen estado de salud.

Este martes se reportó el hallazgo de la mujer que fue secuestrada el lunes en la comuna de Independencia.

Según informaron desde Fiscalía, se trataría de una ciudadana boliviana, quien fue abordada por al menos tres sujetos, que se desplazaban en un vehículo sin patente.

Tras esto, la víctima fue obligada a subir al automóvil y le sustrajeron dinero en efectivo y su teléfono celular.





De igual manera, desde la Policía de Investigaciones detallaron que “estas personas trasladan a esta ciudadana boliviana alrededor de dos cuadras por la misma comuna hasta que es liberada minutos después“.

Tras esto, la mujer habría sido ayudada por personas que se encontraban en el lugar, para luego dirigirse hasta el terminal de buses para emprender viaje hasta Iquique.

“Con esos antecedentes, se coordina con un equipo especializado en la región de Coquimbo, quienes, conforme a la investigación ya en curso, abordan a esta mujer e interceptan el bus en la región de Coquimbo y consiguen, en este caso, confirmar su condición de salud”, señaló PDI.

Las autoridades detallaron que la víctima está en buen estado de salud y se encuentra de regreso al norte para volver a su país.