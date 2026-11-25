La influencer fue acusada de publicar un mensaje en Instagram momentos después de que Dominga López no pasara al Top 5 y sus respuestas generaron una polémica mayor.

Este martes, Ignacia Michelson causó polémica en redes sociales, luego de que se le acusara de publicar un estado en Instagram como presunta indirecta a Dominga López.

Esto, debido a que fue escrito minutos después de que la representante de Chile no pasara al Top 5 del Miss Universo 2026.





¿Qué dijo Ignacia Michelson?

“Karma”, decía la publicación, y la captura de pantalla fue compartida por la cuenta de Instagram Noticias Espectáculos, donde Michelson desmintió las acusaciones.

Al respecto, señaló: “¿Qué onda? Esta publicación no tiene nada que ver con el concurso” y luego en sus historias añadió: “¿Es broma esto? No tiene nada que ver con el concurso, de hecho, ni lo vi, estoy viajando”.

Minutos después la polémica aumentó, puesto que Ignacia habilitó las preguntas y un usuario escribió: “Nacha, no seas envidiosa, igual la gente te apoyó”.

Al respecto, la exchica reality respondió: “Sí, obvio que la gente me apoyó, pero no tuve el apoyo de marcas grandes y decir que dueños de otros concursos decían que no me apoyaran”.

En esa misma línea, aseguró: “Yo lo pasé mal en el Miss Universo, pero obvio, si una chilena representa a Chile, la voy a apoyar”.

“No tengo nada que envidiar a nadie porque todo lo que hice lo hice sola, sacando de mi bolsillo”, expuso.

Finalmente, Michelson recibió críticas hacia su cuerpo, a lo que señaló: “Es increíble la manera en que tengo que soportar comentarios de personas que ni me conocen. Un hate gratuito, por eso ni hablé del concurso”.

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