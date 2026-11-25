DMC emite alerta por evento de altas temperaturas extremas en regiones del centro-sur del país
Esta condición afectará a dos regiones del país el día jueves 26 de noviembre.
La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activas dos alertas y una de ellas es por un evento de altas temperaturas extremas.
Esto afectará a dos regiones de la zona centro-sur del país como lo son Maule y Ñuble y se espera que las temperaturas alcancen los 35°.
Evento de altas temperaturas extremas
- Condición sinóptica: Dorsal en altura
- Desde: La tarde del jueves 26 de noviembre del 2026
- Hasta: La noche del jueves 26 de noviembre del 2026
- Zonas que afecta: Maule (cordillera costa, valle, precordillera), Ñuble (cordillera costa, valle, precordillera)