Dominga igualó el resultado de Emilia Dides en 2024 y el de Inna Moll en 2025 en el certamen de belleza.

Este miércoles, Emilia Dides reaccionó al resultado de Dominga López en Miss Universo 2026, donde quedó en el Top 12, el mismo lugar que obtuvo ella e Inna Moll en 2024 y 2025, respectivamente.

La jurado de Fiebre de Canto destacó el desempeño de la actual representante de Chile e hizo alusión a que merecía llegar más lejos.





¿Qué dijo Emilia Dides?

La cuenta de Instagram “Diario de Luli” compartió una fotografía de Dominga vestida con su traje de noche en el Miss Universo con el texto: “El trauma más grande de mi vida”.

Todo esto, momentos después de que se diera a conocer que López no pasaba al Top 5, a lo que Emilia escribió: “No puedo más”.

Minutos más tarde, la actual Miss Chile publicó la misma imagen y señaló: “Gracias, Chile, por soñar conmigo”.

Emilia comentó una serie de corazones y emojis de caras emocionadas: “Lo hiciste espectacular. ¡Y todos lo sabemos!”, concluyó.

Revisa las publicaciones de Instagram: