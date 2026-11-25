“Soy bien autocrítica”: Dominga López se pronunció tras quedar en el Top 12 del Miss Universo 2026 y envió emotivo mensaje
La representante de nuestro país igualó la marca de Emilia Dides e Inna Moll, candidatas del 2024 y 2025, respectivamente.
Este miércoles, Dominga López rompió el silencio y entregó sus primeras declaraciones tras haber quedado en el top 12 del Miss Universo 2026.
La representante de nuestro país agradeció al público que la apoyó durante estos meses y se mostró contenta por el triunfo de Jennifer Barreto, la candidata de Puerto Rico, país donde se celebró el certamen.
¿Qué dijo Dominga López?
En conversación con Telemundo, Dominga comentó: “Bien, un poco procesando todo; creo que me esforcé mucho”.
En esa misma línea, agregó: “Y soy bien autocrítica, pero nada, estoy feliz por Jennifer y contenta de haber estado aquí”.
Momentos después, a través de su cuenta de Instagram, López publicó una fotografía con su vestido de noche y escribió: “Gracias, Chile, por soñar conmigo”.
La representante de nuestro país igualó la marca de Emilia Dides en 2024 y de Inna Moll un año después, quienes también quedaron en el Top 12 del certamen.
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