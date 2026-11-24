La representante chilena buscará meterse entre las 30 semifinalistas y avanzar en la competencia por una corona que Chile ganó por última vez en 1987, con Cecilia Bolocco.

Dominga López representará a Chile este martes en la final de Miss Universo 2026, que se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Sigue aquí su paso por la final, desde los preparativos de la candidata chilena hasta la coronación de la sucesora de Fátima Bosch.

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Minuto a minuto Dominga López en la final de Miss Universo 2026

Lo clave • La final de la 75.ª edición de Miss Universo comienza hoy a las 21:00 horas de Chile, en San Juan, Puerto Rico. • Dominga López, periodista y candidata de Viña del Mar, representa a Chile entre 116 delegadas. • Chile busca su segunda corona: la primera la obtuvo Cecilia Bolocco en 1987.

19:03

Miss Universo Habla hermano de Dominga López antes de la final Vicente López, hermano de la candidata chilena, publicó un sentido mensaje en la antesala de la participación de Dominga en la final de Miss Universo 2026. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Lopez Burrull (@vicentelopez.b)

18:41

Miss Universo La última publicación de Dominga López A través de Instagram, la chilena compartió un íntimo mensaje antes de desfilar por la pasarela.

17:30

Miss Universo Comienza la cuenta regresiva: hoy se corona a la nueva Miss Universo Este martes 24 de noviembre se realiza la gran final de la 75.ª edición de Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La ceremonia comienza a las 20:00 horas de Puerto Rico, es decir, a las 21:00 horas de Chile. La chilena Dominga López buscará suceder a la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo.

17:20

Miss Universo Así es la corona que recibirá la ganadora La nueva reina recibirá la corona “El Resplandor del Legado Eterno”, elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3.150 diamantes. La conducción de la gala estará a cargo del actor Mario López y de R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

17:10

Miss Universo Traje nacional y preliminar: el camino hasta la final Las 116 delegadas llegaron a Puerto Rico durante noviembre. El sábado 21 se realizó la competencia de traje nacional y el domingo 22 la preliminar, donde las candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala. Antes, el 14 de noviembre, la organización publicó las fotografías oficiales y la de Dominga López se ubicó entre las de mayor interacción en la cuenta oficial del certamen.

17:00

Miss Universo ¿Quién es Dominga López? Dominga López es periodista y licenciada en Comunicación Social, además de modelo. Compitió como candidata de Viña del Mar y fue coronada Miss Universo Chile 2026 en la madrugada del 3 de agosto, cuando recibió la corona de manos de Inna Moll. Tras su triunfo aseguró que se esforzaría por “traer la segunda corona” a Chile.

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