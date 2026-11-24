En entrevista con Contigo en la Mañana, el destacado actor repasó los años en que compartieron escenario y grabaciones de teleseries con la legendaria actriz. “La admiraba y la quería mucho”, expresó.

El reconocido actor nacional Alfredo Castro reveló desconocidas anécdotas de su amistad con la actriz Delfina Guzmán, quien falleció a los 98 años.

En entrevista con Contigo en la Mañana, el intérprete recordó los años en que compartieron escenario y grabaciones de teleseries.

Una de sus anécdotas se remonta a Cuarteto, obra dirigida por Rodrigo Pérez. Castro tenía un largo monólogo hacia el final y Guzmán aprovechaba ese momento para tomarle el tiempo.

“Te pasaste siete segundos”, recordó que le decía, desatando la risa del matinal de Chilevisión. Otras veces, el comentario era el contrario: “Demoraste menos”.





Otra historia apunta a las grabaciones de la teleserie La Fiera en Chiloé. Según recordó, una compañera del elenco tuvo un problema con su mamá, que iba a visitarla.

Castro contó que hizo un comentario que él mismo calificó de “una estupidez”. Guzmán intervino en plena mesa con una reprimenda que el actor todavía recuerda.

“A ver, a ver, a ver. Primero que nada, aquí las madres se las respeta de principio a fin, así que se acabó esta conversación. Usted respeta a su madre, usted acoge a su madre y se acabó ”, le dijo la actriz, según relató Alfredo. “No lo olvidé nunca, nunca lo olvidé”, añadió.

La última visita de Alfredo Castro a Delfina Guzmán

El actor contó que la visitó cerca de un mes antes de su muerte y que alcanzaron a conversar.

“Estaba bien, me reconocía, hablábamos dentro de lo que ella podía y nada… es que yo la quería mucho, la admiraba ”, recordó.

Casi al final de la entrevista, el protagonista de Tengo Miedo Torero afirmó: “Yo me siento triste por su partida, pero también contento porque fue una mujer que fue un ejemplo de lucha. De lucha por su familia, por el teatro, por la libertad, por el optimismo, por el futuro, por el bien social de todo el mundo”.

“Fue una gran luchadora y eso me pone contento porque fue una vida muy bien vivida”, expresó.