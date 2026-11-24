Quienes cumplan las condiciones podrán acceder a un descuento que se aplicará directamente en sus boletas de luz durante el primer semestre de 2027.

El Subsidio Eléctrico abrirá durante las próximas semanas una nueva convocatoria para que las familias puedan reducir el gasto mensual en sus cuentas de electricidad.

Según confirmó el Ministerio de Energía, la sexta postulación comenzará el lunes 7 de diciembre de 2026, siendo esta la primera etapa para luego acceder a un beneficio que se aplicará en las boletas de luz a partir de 2027.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Ser cliente residencial de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución eléctrica, ya sea propietario o arrendatario.

Mantener al día el pago de las cuentas de electricidad.

Pertenecer a un hogar ubicado dentro del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

En el caso de los hogares con personas electrodependientes, estas deben acreditar su condición perteneciendo al Registro de Pacientes Electrodependientes.



