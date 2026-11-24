Confirman nueva convocatoria al Subsidio Eléctrico: revisa quiénes y desde qué día pueden postular
Quienes cumplan las condiciones podrán acceder a un descuento que se aplicará directamente en sus boletas de luz durante el primer semestre de 2027.
El Subsidio Eléctrico abrirá durante las próximas semanas una nueva convocatoria para que las familias puedan reducir el gasto mensual en sus cuentas de electricidad.
Según confirmó el Ministerio de Energía, la sexta postulación comenzará el lunes 7 de diciembre de 2026, siendo esta la primera etapa para luego acceder a un beneficio que se aplicará en las boletas de luz a partir de 2027.
¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?
Para acceder al beneficio, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener 18 años o más.
- Ser cliente residencial de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución eléctrica, ya sea propietario o arrendatario.
- Mantener al día el pago de las cuentas de electricidad.
- Pertenecer a un hogar ubicado dentro del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).
- En el caso de los hogares con personas electrodependientes, estas deben acreditar su condición perteneciendo al Registro de Pacientes Electrodependientes.
¿Qué familias tienen prioridad para recibir el descuento?
La adjudicación del Subsidio Eléctrico también considera criterios de priorización para distribuir los recursos disponibles. Entre los hogares que tienen preferencia se encuentran:
- Familias con personas electrodependientes inscritas en el registro correspondiente.
- Hogares pertenecientes al tramo del 0% al 40% del RSH que tengan integrantes con discapacidad o dependencia funcional.
- Familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
- Hogares donde vivan personas cuidadoras.
- Familias que tengan entre sus integrantes a personas adultas mayores de 65 años.
Estos criterios buscan favorecer a los hogares que enfrentan mayores necesidades económicas o que tienen integrantes que requieren cuidados especiales.
¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?
El monto del descuento correspondiente a la sexta convocatoria todavía no ha sido informado oficialmente. Sin embargo, los valores de la postulación anterior permiten tener una referencia de cuánto podría representar este apoyo para los hogares beneficiados:
- Hogares de 1 integrante: $17.346
- Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548
- Hogares de 4 o más integrantes: $31.224