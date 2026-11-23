El beneficio se entrega automáticamente, pero exige mantener determinadas condiciones para recibir el dinero. Vale aclarar que no se trata de un bono navideño ni de un pago extraordinario para todas las personas desempleadas.

Si recibiste tu quinto y último pago del Fondo de Cesantía Solidario en septiembre u octubre de este año y continúas cesante, podrás recibir dos giros adicionales del Seguro de Cesantía de forma automática , sin realizar una nueva solicitud.

Este beneficio se activa por el alto desempleo: la tasa de desocupación nacional informada por el Instituto Nacional de Estadísticas alcanzó un 9,80 % en el trimestre móvil julio-septiembre de 2026.

No se trata de un bono navideño ni de un pago extraordinario para todas las personas desempleadas: está dirigido a trabajadores que ya recibían prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario y que agotaron sus cinco giros habituales en determinados meses.

¿Quiénes recibirán el pago adicional de la AFC?

El pago extraordinario de diciembre corresponde a quienes recibieron su quinto giro del Fondo de Cesantía Solidario durante octubre de 2026, accedieron al sexto pago en noviembre y continúan cesantes.

El beneficio también exige mantener las condiciones que permiten acceder al Fondo de Cesantía Solidario, incluidas las obligaciones relacionadas con la búsqueda de empleo.

Las personas que cobran su Seguro de Cesantía exclusivamente desde su Cuenta Individual de Cesantía (CIC) no están incluidas en esta activación adicional por alto desempleo.





¿Cuánto dinero pagará la AFC durante diciembre?

El aporte no tiene un monto idéntico para todos los beneficiarios, ya que tanto el sexto como el séptimo giro corresponden al 30% de la remuneración imponible promedio utilizada para calcular el Seguro de Cesantía.

Según los valores oficiales de la Superintendencia de Pensiones, vigentes desde el 6 de marzo de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, los pagos adicionales presentan los siguientes montos:

Monto mínimo: $129.085

$129.085 Monto máximo: $430.288

Por ejemplo, una persona cuya remuneración imponible promedio considerada para calcular el beneficio sea de $800.000 tendría como referencia un pago equivalente a $240.000, sujeto a las condiciones que correspondan a su prestación.

Dónde consultar si recibirás el pago de diciembre

Los trabajadores pueden revisar su situación ingresando a la Sucursal Virtual de afiliados de AFC Chile. Para acceder deben identificarse con su RUT y ClaveÚnica o con su clave personal de AFC.

El procedimiento permite revisar la información asociada al Seguro de Cesantía y comprobar los antecedentes de los pagos. Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de AFC Chile

Selecciona la opción de acceso para afiliados

Identifícate con tu RUT y ClaveÚnica o clave AFC

y o Revisa la información de tu Seguro de Cesantía y las solicitudes de cobro

y las solicitudes de cobro Comprueba los montos, fechas y eventuales notificaciones relacionadas con tus pagos

Si el beneficio aparece suspendido, corresponde revisar la causa antes de solicitar una aclaración. La AFC dispone de una sección oficial sobre pagos suspendidos y cómo resolverlos, donde explica los procedimientos según el motivo de la interrupción.