La fase llena de la luna coincidirá con su punto más cercano a la Tierra, haciéndola lucir mucho más brillante. En Chile podrá verse a simple vista desde el atardecer de este martes.

Este martes 24 de noviembre el cielo nocturno se iluminará con una espectacular superluna, fenómeno que abrirá una seguidilla de tres eventos consecutivos junto a diciembre y enero.

Según explica la NASA, una superluna ocurre cuando la fase llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita elíptica en que nuestro satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra.

En ese momento de máxima aproximación, el disco lunar puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual , provocando además mareas más altas en las costas del planeta.

Apodada como Luna del Castor por los cambios estacionales de noviembre, esta primera superluna del ciclo será visible a simple vista desde todo el territorio sin necesidad de telescopios.





Cómo y a qué hora ver la Superluna en Chile

En Chile, la mejor oportunidad para observar la Superluna del Castor será la noche de este martes 24 de noviembre , alcanzando su punto ideal de brillo alrededor de las 21:06 horas .

Para disfrutarla en todo su esplendor, los especialistas recomiendan mirar hacia el horizonte este justo al atardecer, momento en que la ilusión lunar hace que parezca todavía más gigante.

Día del peak del fenómeno: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Mejor hora para verla: 21:06 horas

21:06 horas Hasta cuándo se verá: jueves 26 de noviembre

Quienes no puedan mirarla ese día tendrán margen, ya que el disco lunar mantendrá más del 90% de su iluminación hasta el jueves 26 de noviembre, según Time and Date.

Tras este espectáculo celeste, los aficionados a la astronomía en el país deberán esperar hasta el próximo 24 de diciembre de 2026 para presenciar la segunda superluna de esta serie.