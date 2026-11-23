La esperada nueva entrega del universo Marvel llegará a los cines el próximo 17 de diciembre.

Este lunes los estudios Marvel lanzaron el trailer final de “Avengers: Doosmday”, la esperada nueva película del Universo Marvel que traerá de regreso a varios rostros queridos por los fanáticos y que reúne a personajes de los Avengers, los Cuatro Fantásticos y los X-Men

En el teaser, se muestra el esperado regreso de Chris Evans como “Steve Rogers”, quien deberá dejar su tranquila nueva vida para unirse al mundo de Los Vengadores.

Son los Cuatro Fantásticos los que llegan en búsqueda del Capitán América interpretado por Evans, quien deberá unirse a ellos para enfrentar al villano Doctor Doom.





Es en este contexto de la trama que Evans compartirá varias escenas con el chileno Pedro Pascal, quien interpreta a “Reed Richards” en Los Cuatro Fantásticos.

Además, el tráiler muestra una escena que los seguidores del universo interpretaron como una referencia directa a Avangers: Endgame. Se trata de un momento en la cinta de 2019 que todos los héroes se reúnen tras aparecer por portales creados por Dr. Strange.

En esa línea, el nuevo adelanto muestra una reunión similar, esta vez apareciendo gracias a portales creados por Nightcrawler.

La cinta estará disponibles en los cines desde el próximo 17 de diciembre.