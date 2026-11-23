23/ 11/ 2026 15:11

Caso firmas tensiona al Senado: Castro asume responsabilidad y se restringirán permisos constitucionales

El senador y jefe de bancada Juan Luis Castro (PS) asumió la responsabilidad por el retiro de permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, señalando que la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovich, estaba al tanto de la situación. La controversia surgió luego de que Órdenes acusara que no autorizó la gestión mientras se encontraba de gira en Asia, desatando tensiones políticas entre el PS y el PPD, cuyo presidente, Raúl Soto, llamó a resolver el conflicto internamente. Frente al caso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez anunció la implementación de un sistema de firma electrónica avanzada para trámites internos y el fin de los permisos constitucionales para ausencias inferiores a 30 días, práctica habitualmente empleada para ajustar quórums en votaciones.