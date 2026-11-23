23/ 11/ 2026 15:31

Tras 11 días fuera: Jensen Huang vuelve como CEO de NVIDIA tras presiones de Trump y accionistas

En un sorpresivo giro, la junta directiva de NVIDIA anunció este lunes el regreso de Jensen Huang como director ejecutivo, presidente y miembro de la mesa directiva de la empresa que el mismo fundó. La noticia provocó una inmediata reacción en el mercado de Estados Unidos, donde sus acciones subieron en torno al 30% antes de la apertura. La restitución de Huang se produce tras intensas presiones que incluyeron una carta de más de 200.000 accionistas y llamados públicos y privados de figuras como Donald Trump y Elon Musk. Trump reconoció haber contactado a los directivos para exigir el retorno de Huang, descartando que su permanencia represente un riesgo para la seguridad nacional de EE.UU.