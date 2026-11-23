A través de un video en redes sociales, el humorista compartió el video del momento en que atravesó el episodio que duró varios minutos frente al público.

Diddier Marín, más conocido como “Bodoque” del grupo Fusión Humor, reveló el registro del momento en que atraviesa una crisis de pánico en pleno show de stand-up.

El comediante mostró como logró sobrellevar el momento sin detener la presentación, y calificó el momento como “uno de los momentos más difíciles que viví en un escenario”.

El video acumula más de 37 mil “me gusta” en su cuenta de Instagram y se llenó de comentarios en apoyo a su honestidad y vulnerabilidad al compartir ese momento.





“En mi cabeza tenía una batalla”

En el video, el integrante de El club de la comedia explica la situación con un relato superpuesto al registro de la rutina. En él detalló que la crisis de pánico duró varios minutos.

“En esta presentación estaba luchando contra una crisis de pánico. Fíjense en mi respiración“, comenzó diciendo.

“Fueron alrededor de 5 o 6 minutos con crisis de pánico. Estaba intentando hacer reír al público y en mi cabeza tenía una batalla brutal ”, agregó.

En plena presentación, el comediante decidió enfrentar la crisis e intentar estabilizarse. “La vencimos y seguimos actuando. Sin duda fue uno de los momentos más difíciles que viví en un escenario”, cerró.