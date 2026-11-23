Según confirmó la Policía de Investigaciones, durante la investigación se encontraron dos cuerpos y osamentas humanas que “podrían corresponder a otras dos personas”.

Este lunes se confirmó el hallazgo de cuerpos humanos en la investigación por la desaparición de cuatro ciudadanos colombianos entre septiembre y octubre de 2025 en Casablanca, región de Valparaíso.

El hecho fue confirmado por la Policía de Investigaciones (PDI) y daría cuenta del hallazgo de dos cuerpos y osamentas humanas que “podrían corresponder a otras dos personas” en los sectores de Pedernal, comuna de Petorca, y Alicahue, comuna de Cabildo.

La institución policial también confirmó detenciones vinculadas a la desaparición. Se trata del líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y de “otros integrantes que conformaban su brazo operativo“, detallaron.





Colombianos desaparecidos en Casablanca

Según consignó Radio Bío Bío, las desapariciones de los cuatro colombianos ocurrieron en Casablanca y en una lapso de menos una semana: entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre de 2026.

Tras la denuncia de los extravíos, se inició una investigación a cargo de la PDI, que informó la identidad de los desaparecidos: Davison Orobio Angulo, de 37 años; Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, de 35; José Duván Sinisterra Castillo, de 15; y Paula Andrea García Caicedo, de 29 años.

Fue a partir de las coincidencias en las fechas y lugares de las desapariciones que se empezó a investigar un posible vínculo entre ellas. Según recogió el medio ya citado, familiares confirmaron que las cuatro personas se conocían e incluso habrían mantenido una relación laboral.