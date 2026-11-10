Subsidio de Cesantía: cuánto dinero entrega y dónde se puede solicitar

El beneficio se entrega por períodos de 90 días, que son renovables si se acredita que persiste la condición de cesantía, hasta totalizar el máximo de 360 días.

El desempleo sigue aumentando en Chile y la desocupación laboral llegó al 9,8% en el trimestre julio-septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La tasa de desocupación subió 1,3 puntos porcentuales en doce meses, y en el país actualmente hay más de 1 millón de cesantes, en concreto, 133.588 más si se compara con el trimestre julio-septiembre de 2025.

Es por esta razón que resultan muy importantes y de gran ayuda los aportes y bonos para cesantes. Uno de estos es el Subsidio de Cesantía.





Quiénes pueden acceder al Subsidio de Cesantía

– Las personas trabajadoras de casa particular

– Las personas sujetas a contratos de aprendizaje

– Las personas menores de 18 años y hasta que cumplan la edad

– Las personas pensionadas por invalidez total

– Las personas trabajadoras independientes que al 1º de agosto de 1974 tenían derecho a esta prestación.

Las personas trabajadoras del sector privado

Deben solicitar este beneficio en el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o en la Caja de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según donde se encuentre afiliado el exempleador.

Las personas trabajadoras del sector público

Deben solicitar este beneficio en el servicio del que son exempleadas.

Requisitos del Subsidio de Cesantía

– Estar cesante

– Tener, a lo menos, 52 semanas o 12 meses continuos o discontinuos de imposiciones en cualquier régimen previsional afecto al sistema, dentro de los dos años anteriores a la fecha de la cesantía

– Estar inscrito en el registro de cesantes del Instituto de Previsión Social (IPS) o caja de compensación

– No estar afectos al citado Régimen del Seguro de Desempleo

Monto del beneficio

El beneficio se entrega por períodos de 90 días, que son renovables si se acredita que persiste la condición de cesantía, hasta totalizar el máximo de 360 días.

Su monto mensual es decreciente en el tiempo. Los valores actualmente vigentes son:

– Los primeros 90 días: $17.338 por mes

– Entre los 91 y los 180 días: $11.560 mensuales

– Entre los 181 y los 360 días: $8.669 por mes

¿Cómo se paga el beneficio?

Este subsidio se paga desde la fecha de presentación de la solicitud (siempre que se reúnan los requisitos para ello).

Es de suma importancia acudir a solicitarlo en cuanto se queda cesante, y exigir al funcionario o funcionaria que le atienda que estampe la fecha de presentación en la solicitud, incluso en el caso de que se la devuelva para cumplir con otros requisitos o acompañar antecedentes, pues, en definitiva, siempre será la fecha de presentación la que fijará la fecha a contar de la cual procederá el pago, sin importar que quien lo solicite haya quedado cesante con anterioridad.

Aunque no existe un plazo para solicitar el beneficio, solo se le entregará si sigue cesante. No existe derecho al beneficio por el período de tiempo que medie entre el término del contrato y la fecha de presentación de la solicitud que lo invoca.

Si la persona obtiene el beneficio y luego encuentra trabajo, se interrumpe el beneficio.