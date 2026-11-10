10/ 11/ 2026 15:23

“Mandar palo blanco no sirve”: Dirigente de camioneros cuestionó presencia de Germán Codina durante paro en la Ruta 68

En medio de los cortes de tránsito en la Ruta 68 por el paro de camioneros ante el alza de combustibles, uno de los dirigentes cuestionó el actuar del Gobierno y aseguró que, aunque los multen, seguirán uniéndose gremios: “No nos vamos a mover de acá hasta que llegue el subsecretario (…) ¿Cuál es la idea? ¿Llevar a la gente al colapso? ¿Sacar a los militares a la calle?”, arremetió y, respecto de la presencia del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, aseguró: “Mandar palo blanco no sirve, eso es buscar información; a eso vienen”, cerró.