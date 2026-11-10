El emotivo recuerdo de Sergio Lagos con Sebastián Lelio tras su muerte: “Era un tipo que amaba la vida”

“Chile lo está despidiendo, y yo no lo voy a despedir jamás, porque cuando lo conocí fue para siempre”, manifestó el animador sobre la muerte del “Zebra”, como llamaban al cineasta sus amigos más cercanos.

Desde su fallecimiento el pasado viernes, las despedidas al cineasta Sebastián Lelio tanto en redes sociales como en la Cineteca Nacional no han parado de conmover. Esta vez fue el turno de Sergio Lagos, quien dijo adiós a quien fue su amigo por 33 años con un emotivo mensaje.

“El deceso del cineasta Sebastián Lelio sin duda es una de las cosas más tremendas que me ha pasado en la vida ”, confesó el animador en su programa Órbita, de Rock & Pop, luego de explicar que no se había referido antes al tema debido a lo doloroso del momento.

Lagos señaló que conoció al ganador del Oscar por Una mujer fantástica en el año 1993, y que, desde ahí “nunca me sentí más solo, nunca más sentí que estas ganas de hacer, de creer, de soñar, de disfrutar, de reírse, eran solo mías”.

Asimismo, explicó que se enteró del fallecimiento de el “Zebra” -como le decían sus cercanos- poco antes de aterrizar en Pucón para cumplir un ejercicio profesional.





La emotiva despedida de Lagos a Lelio

Con la emoción propia de este complejo momento, el conductor confesó que debió “armarse de valor” para encontrar las palabras y despedir a su amigo de 52 años, a quien describió como “un tipo luminoso, enorme, sincero, cariñoso, simpático, creativo y que, cómo no, se iba a ganar un Oscar o todos los premios en lo que él hubiese decidido estar”.

En línea con su desempeño como cineasta, Lagos aseguró que, sin importar el proyecto, Lelio “hubiese hecho el mejor trabajo del mundo, porque no era solo un trabajador, era un tipo que amaba la vida, que amaba la complejidad del todo y se sumergía en eso con total libertad”.

Para finalizar, el exanimador del Festival de Viña reflexionó: “Chile lo está despidiendo, lo hemos despedido en las últimas horas, y yo no lo voy a despedir jamás, porque cuando lo conocí fue para siempre. Eso. Amigo mío. Te amamos”.