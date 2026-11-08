El emotivo adiós de exesposa de Sebastián Lelio: “Fue un honor compartir parte de este viaje contigo”

La artista Virginia Acosta dijo adiós y expresó su admiración hacia el cineasta que falleció a los 52 años y que ha recibido numerosos homenajes en los últimos días.

Le agradeció cuando ganó el Oscar en 2018 y ahora ella lo despide. Virginia Acosta, exesposa de Sebastián Lelio, compartió un sentido mensaje dirigido hacia el destacado cineasta que falleció el pasado viernes.

A través de una publicación de Instagram, para decir adiós, la artista uruguaya le dedicó unas cariñosas palabras con las que también expresó su admiración hacia su trabajo.

“Seba, fue un honor compartir parte de este viaje contigo” , escribió para acompañar una fotografía de Lelio. “Amor infinito hacia ti y tus seres amados”.





Asimismo, agregó: “Lograste cosas inalcanzables para un mortal, sin embargo las hiciste realidad. Nos enseñaste que con dedicación, amor y perseverancia, se pueden realizar los sueños”.

“Te honro a ti y a los tuyos. Nos acompañarás siempre”, afirmó y agradeció “la cascada de amor y cariño” recibida en los últimos días, tras la muerte de quien fue su pareja durante varios años.

Sebastián Lelio falleció el pasado viernes 6 de noviembre en su domicilio en la comuna de Las Condes, a los 52 años de edad. Desde entonces las redes sociales se han repletado de emotivos homenajes.