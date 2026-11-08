“Caramba que me costó”: Ana Tijoux confiesa dificultad para cantar tras muerte de Sebastián Lelio

La artista se tomó un espacio de su show de este sábado para dedicar unas palabras en homenaje a su amigo, el destacado cineasta que falleció el pasado viernes. Además, interpretó una canción en su honor.

Apenas un día pasó del fallecimiento de Sebastián Lelio y Ana Tijoux volvió a subir a un escenario, esta vez con la pérdida de un querido amigo presente.

La artista formó parte de un evento este sábado, en el que además de interpretar algunas de sus canciones, dedicó un especial momento al director de cine cuya muerte conmovió al país.

A través de sus historias de Instagram, Tijoux confesó que enfrentó dificultades para cantar tras lo ocurrido. El mismo viernes en que se conoció la noticia, ya había expresado sus emociones tras el deceso al compartir en redes sociales un recuerdo de su amistad.

Ahora, durante este domingo, Ana comentó: “Había oído tantas veces ‘el show debe seguir’ y hoy tocó cantar en piloto automático“.

“Caramba que me costó” , asumió. “Pero estabas conmigo. Amor infinito, a tu esposa, tu familia. Te llevamos en cada escenario”.





Ana Tijoux dedica especial momento en show a Sebastián Lelio

En medio del evento al que llegó como artista sorpresa, Ana Tijoux se tomó un momento para dedicar unas palabras en homenaje a Sebastián Lelio, con quien trabajó en distintos proyectos, pero también mantenían una relación de amistad que se remonta a los años 90.

Así, la cantante pausó su show y frente al público contó: “Seba era una persona extremadamente sensible. Cuando empecé a rapear en el Chile de los 90, él tenía su cámara”.

“Era alguien capaz de estar a la escucha de la música y de la cultura chilena, y de dirigir de una manera muy cariñosa y respetuosa. Algo que no existía mucho en mi época. Todos peleaban y gritaban, y él era todo lo opuesto”, describió.

Tras rememorar su pasado junto a él, Tijoux volvió al presente para agradecerle: “Este concierto es dedicado a mi hermano Seba, te amo. Gracias por haber aparecido en mi vida. Es muy lindo ver la cantidad de amigos y artistas que lo homenajeamos”.

“Gracias por haber sacado la voz por el cine chileno”, expresó y le dedicó su canción Sacar la voz.