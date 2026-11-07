“Fue él quien me enseñó…”: Pancho Saavedra comparte inédito recuerdo junto a Sebastián Lelio
El animador compartió una antigua fotografía en la que aparece junto al cineasta, cuando ambos daban los primeros pasos de sus carreras.
Francisco Saavedra compartió este sábado un emotivo recuerdo junto al fallecido cineasta Sebastián Lelio, cuya muerte fue confirmada la tarde del viernes por su familia.
A través de su cuenta de Instagram, el animador publicó una antigua fotografía en la que aparece junto al director y otros integrantes del equipo de El futuro de Chile, programa de Chilevisión conducido por Sergio Lagos, en el que ambos dieron sus primeros pasos profesionales.
“Fue aquí donde aprendí lo que realmente significaba contar una historia. Entendí que hacer televisión era mucho más que poner una cámara frente a alguien. Era observar, escuchar, emocionarse, involucrarse y encontrar esas historias que merecían ser contadas”, comenzó relatando Saavedra.
En ese contexto, recordó especialmente al cineasta: “Entre tantas personas que marcaron ese camino, hubo una muy especial: mi amigo Zebra, Sebastián Lelio”.
Sobre el director de Una mujer fantástica, por cuyo fallecimiento el Gobierno decretó dos días de duelo nacional, señaló que “fue él quien me enseñó a editar, a construir un relato, a producir una nota. Lo hizo con una paciencia infinita, con generosidad y sin imaginar, probablemente, cuánto significaba para mí todo lo que me estaba enseñando”.
“Hay personas que pasan por tu vida y hay otras que, sin proponérselo, terminan siendo parte de lo que eres. Seba fue una de ellas. Te vamos a extrañar, Seba. Mucho“, expresó el animador.
Asimismo, reflexionó sobre los años que compartieron al inicio de sus carreras: “Hoy miro esta foto y me doy cuenta de que no solo estábamos aprendiendo a hacer televisión. Estábamos construyendo una parte importante de nuestras vidas, sin saberlo. Y eso es lo que más me golpea hoy. Pensar en lo rápido que pasó el tiempo y en lo mucho que significaron esos años”.
Finalmente, cerró su despedida con un mensaje de agradecimiento: “Gracias, zebra, por tu generosidad, por tu talento y, sobre todo, por haber compartido conmigo esos comienzos que nunca voy a olvidar”.
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