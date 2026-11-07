Emanuel Noir es detenido en Argentina: vocalista de Ke Personajes será formalizado

El artista habría golpeado en el rostro a un policía que le impidió ingresar a un casino, por lo que será imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Emanuel Noir, vocalista de la banda de cumbia Ke Personajes, fue detenido durante la mañana de este sábado en la provincia de Entre Ríos en Argentina.

De acuerdo con medios locales, el artista habría golpeado en el rostro a un policía que le impidió ingresar a un casino que se encontraba cerrado.

En una fotografía revelada por la Policía de Entre Ríos, se ven los cortes que el oficial recibió en sus pómulos, nariz y frente.

Fuentes de la institución mencionada indicaron que estos habrían sido provocados por los anillos que Emanuel Noir llevaba puestos.





El fiscal Juan Pablo Gile ordenó el traslado del cantante hacia la alcaidía de la Comisaría Primera, un centro de alojamiento transitorio para personas detenidas a disposición de la justicia. Será imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Emanuel Noir visitó Chile el pasado agosto con la banda Ke Personajes. En esa fecha tuvo presentaciones en el Santander Arena y en el Gran Arena Monticello.

Además, la banda triunfó en la última edición del Festival de Viña del Mar, llevándose las gaviotas de plata y de oro.