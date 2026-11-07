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El primer niño símbolo, Jorge Artus, se hace presente en creación de nuevo mural en el Instituto Teletón

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este sábado en el Instituto Teletón Santiago se llevó a cabo una actividad familiar para dar vida a un gran mural inspirado en los dibujos de los niños y niñas, evento al que llegó Jorge Artus, el primer niño embajador (1978), quien hoy en día es pintor. “Feliz de ser invitado a este gran evento (…) muy feliz por todas cosas que se estan desarrollando siempre y gracias por apoyar siempre a la Teletón”

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