07/ 11/ 2026 16:40

El primer niño símbolo, Jorge Artus, se hace presente en creación de nuevo mural en el Instituto Teletón

Este sábado en el Instituto Teletón Santiago se llevó a cabo una actividad familiar para dar vida a un gran mural inspirado en los dibujos de los niños y niñas, evento al que llegó Jorge Artus, el primer niño embajador (1978), quien hoy en día es pintor. “Feliz de ser invitado a este gran evento (…) muy feliz por todas cosas que se estan desarrollando siempre y gracias por apoyar siempre a la Teletón”