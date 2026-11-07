El mensaje de Michelle Bachelet tras donar en la Teletón 2026: “Es un gran equipo humano”

La expresidenta de Chile hizo un llamado a colaborar en la cruzada solidaria de este año y enfatizó en el trabajo que hacen diariamente por sus pacientes.

La expresidenta Michelle Bachelet se acercó la mañana de este sábado hasta una sucursal del Banco de Chile para hacer su aporte a la cruzada solidaria de este año.

En este contexto, la exmandataria se refirió con cariño al trabajo que realiza la Teletón con miles de niños y niñas durante todo el año.





Qué dijo Michelle Bachelet sobre la Teletón

A través de su cuenta de Instagram, Bachelet compartió un video de su donación para la Teletón 2026, instancia en que recordó la importancia de apoyar a la institución.

“Hola, estoy aquí porque quiero apoyar a la Teletón. Conozco la Teletón hace muchos años, también trabajé con ellos como ministra de Salud y, sobre todo, he visto los trabajos que realizan con niños, jóvenes y adolescentes que han tenido alguna limitación en sus vidas, para sacar todo su potencial adelante”, comentó.

Asimismo, hizo un reconocimiento a la organización e hizo un llamado de ayuda para llegar a la meta. “Es un gran equipo humano, tienen excelentes infraestructuras y gran tecnología, y hemos visto los avances de muchos niños y niñas, así que a seguir con todo apoyando a la Teletón”, cerró la expresidenta de Chile.

Revisa aquí el post de Michelle Bachelet: