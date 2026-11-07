“Una experiencia inolvidable”: Claudio Bravo sorprende con emotiva invitación a paciente Teletón fanático del fútbol
El exarquero, Claudio Bravo, se emocionó con la historia de Maxiliano, un joven que se ha forjado como futbolista pese a sus dificultades física. “Nos llega al corazón (…) te vamos a acompañar, te vamos a ayudar y te tenemos una enorme sorpresa”, anunció al fanático de Colo Colo. “Te queremos invitar a que estes con nosotros, te invito a mi casa, tenemos un estadio preparado para ti (…) y darte una experiencia inolvidable”, aseguró el capitán.