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“Una experiencia inolvidable”: Claudio Bravo sorprende con emotiva invitación a paciente Teletón fanático del fútbol

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

El exarquero, Claudio Bravo, se emocionó con la historia de Maxiliano, un joven que se ha forjado como futbolista pese a sus dificultades física. “Nos llega al corazón (…) te vamos a acompañar, te vamos a ayudar y te tenemos una enorme sorpresa”, anunció al fanático de Colo Colo. “Te queremos invitar a que estes con nosotros, te invito a mi casa, tenemos un estadio preparado para ti (…) y darte una experiencia inolvidable”, aseguró el capitán.

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