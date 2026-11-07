Tragedia en Santo Domingo: quiénes son las 12 víctimas fatales del accidente en la Ruta de la Fruta

Según informó Fiscalía, los cuerpos se trasladarán a las sedes del Servicio Médico Legal de San Felipe, Quillota, San Antonio y Valparaíso.

Un total de 12 personas fallecidas dejó el trágico accidente ocurrido la mañana de este sábado en la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo, donde colisionaron un microbús, un camión y un automóvil.

Tras las diligencias realizadas por la SIAT de Carabineros, las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales se encuentran los conductores del camión y del microbús, además de pasajeros de este último vehículo . En tanto, los ocupantes del automóvil sobrevivieron al impacto, aunque resultaron lesionados.

El microbús realizaba un recorrido intercomunal entre Santo Domingo, en la región de Valparaíso, y Navidad, en la región de O’Higgins.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía, se habilitarán dependencias del Servicio Médico Legal (SML) en San Felipe, Quillota, San Antonio y Valparaíso para recibir los cuerpos de las víctimas.

Por otra parte, el accidente dejó 15 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Entre ellas, una se encuentra en riesgo vital.

Asimismo, se confirmó que entre los heridos hay dos niños, de 3 y 11 años. Este último fue derivado al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para recibir atención especializada debido a las fracturas que sufrió producto del accidente.