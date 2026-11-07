07/ 11/ 2026 17:58

VIDEO | Don Francisco sorprende con show musical junto a La Sonora de Todos en la Teletón 2026

Don Francisco hizo una histórica presentación musical junto a La Sonora de Todos durante el último bloque antes de trasladarse hasta el Estadio Nacional para el cierre de las actividades de la Teletón 2026. “Unamos a la gente (…) que Chile así lo siente”, es parte de la canción que interpretaron, generando gran sorpresa luego de que Mario Kreutzberger asegurara que él escribió la letra y música del tema.