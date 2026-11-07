Velorio de Sebastián Lelio será abierto al público: familia informó horarios para despedir al cineasta chileno

La familia del destacado cineasta chileno informó que el velorio estará abierto al público durante este sábado y domingo, con ingreso sujeto al aforo del recinto.

La familia del cineasta chileno Sebastián Lelio informó los horarios y el lugar donde se realizará su velorio, que estará abierto al público para quienes deseen despedir al destacado director.

A través de redes sociales, las familias Lelio Kassai y Campos Watt comunicaron que la ceremonia se realizará en la Cineteca Nacional de Chile, ubicada en la Plaza de la Ciudadanía, nivel -2, en Santiago. El ingreso estará sujeto al aforo del recinto.

¿Dónde y a qué hora será el velorio de Sebastián Lelio?

El velorio se realizará durante este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en los siguientes horarios:

Sábado 7 de noviembre: de 16:30 a 19:30 horas.

de 16:30 a 19:30 horas. Domingo 8 de noviembre: de 10:00 a 19:30 horas.

En su comunicado, la familia agradeció “las muestras de cariño que hemos recibido en este momento tan difícil”.

Tras el fallecimiento del director de Gloria y Una mujer fantástica, el Gobierno decretó dos días de duelo nacional, correspondientes a este sábado 7 y domingo 8 de noviembre