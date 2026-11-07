07/ 11/ 2026 13:47

Dos son niños: Lesionados en fatal accidente en Ruta de la Fruta serán atendidos en Hospital de San Antonio

Tras el trágico accidente ocurrido en la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo, que dejó 12 personas fallecidas y otras 15 heridas, los lesionados fueron trasladados en ambulancias hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Hasta el recinto asistieron familiares de las víctimas, quienes aseguraron que aún no han recibido información detallada sobre el estado de salud de sus seres queridos. Durante esta jornada, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, confirmó que entre las personas lesionadas se encuentran dos niños.