VIDEO | Vals, cueca y pop: así fue el matrimonio de Jazz Torres, ganadora de Rojo

La bailarina se casó con su pareja por la iglesia católica este viernes. Luego realizaron una gran fiesta, de la que compartieron múltiples registros.

Jazz Torres, ganadora de Rojo, contrajo matrimonio por la Iglesia católica con su pareja, Jose, este viernes. La ceremonia fue seguida de una gran celebración junto a familiares y amigos.

Esto, luego de que la pareja diera el sí por el registro civil en marzo de este año. En ambas instancias compartieron emotivos registros de las ceremonias.

Jose, quien también es bailarín y con quien Jazz integra la agrupación de danza Monstarz Crew desde 2010, le propuso matrimonio en pleno escenario en enero de 2025.





La bicampeona del torneo Redbull Dance Your Style lució un vestido blanco de encaje, mientras que su pareja llevó una chaqueta en el mismo tono, con pantalones negros.

En sus redes sociales, Jazz compartió varios registros mostrando su propia fiesta. También su amiga, la bailarina y participante de Fiebre de Canto, Geraldine Muñoz, publicó algunos videos.

En ellos se ve a la pareja sorprendiendo a los asistentes con un romántico vals, un pie de cueca y una coreografía al ritmo de Wanna Be Startin’ Somethin’ de Michael Jackson en la pista del centro de eventos.

Revisa los videos del matrimonio de Jazz Torres acá















