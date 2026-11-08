Atentado terrorista deja seis muertos en Polonia: policía abatió al atacante
Un hombre de 24 años disparó y mató a seis personas en la Plaza del Mercado en Cracovia, Polonia, donde además otras 16 víctimas quedaron heridas. Posteriormente, se inició una persecución policial que terminó con uno de los oficiales abatiendo al atacante. Sin embargo, este sobrevivió gracias a un equipamiento militar que vestía. De los fallecidos, unos son sus padres y su hermana. Tras lo ocurrido, se declaró luto nacional en el país europeo por este hecho que es investigado como un presunto ataque terrorista.