Tras pedir matrimonio: El gesto de Leo Rey que no pasó desapercibido en La Teletón

El cantante no pudo con la emoción y tras recibir el ansiado ”sí”, cerró la romántica escena con un beso en el vientre de su futura esposa.

Pasada la medianoche de este domingo, Leo Rey cerraba su presentación en la Teletón 2026 cuando decidió dar un agradecimiento especial a su pareja, Eliana Cazares, por lo que pidió que subiera al escenario y terminó sacando un anillo de compromiso.

Sin embargo, ese no fue el único gesto romántico del cantante y es que frente a miles de personas confirmó que tendrán su tercer hijo en pareja.





Así fue el emotivo momento de Leo Rey y su futura esposa

Asegurando que Eliana ha sido una pieza clave en su carrera, el artista aprovechó de agradecerle por su apoyo en su historia profesional y personal.

Ante esto es que la mujer subió al escenario y Leo le dijo: “Mi amor, te amo con todo mi corazón, gracias por estos años y quiero pedirte que te cases conmigo”.

Entre gritos de emoción y aplausos por parte de todos los presentes, los enamorados festejaron la noticia, la cual fue cerrada con un emotivo beso en el vientre de Eliana, confirmando que nuevamente está embarazada.

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