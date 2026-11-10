“Llámelo y que venga…”: Camioneros enfrentan a Codina en plena Ruta 68 durante bloqueo parcial

El delegado presidencial de la Región Metropolitana llegó hasta la movilización de los transportistas para exigirles que despejen la ruta. “Esto que está sucediendo aquí no es correcto”, afirmó la autoridad.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, protagonizó este martes un tenso diálogo con camioneros movilizados por el alza de los combustibles en la Ruta 68.

La protesta, a la altura de Ciudad de los Valles, en Pudahuel, dejó solo una pista habilitada en dirección a la costa.

Antes de acercarse a los manifestantes, Codina defendió el proyecto anunciado por el gobierno para contener el alza del diésel durante los próximos tres meses.

Además, planteó que, si era necesario, se podía requerir la intervención de Carabineros para despejar la vía. “Siempre voy a tener apertura al diálogo, pero si hay que aplicar la ley con fuerza…”, afirmó.





El tenso diálogo de Codina con los camioneros

El delegado presidencial se acercó a los transportistas movilizados en la Ruta 68, generándose un tenso diálogo con Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile.

El dirigente le pidió a Codina que gestionara la llegada del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, para conversar sobre el costo de los combustibles.

“Si no viene el subsecretario, no le podemos garantizar lo que va a pasar. Lo invitamos a que lo llame, venga para acá y comprometa esa reunión. Que salga de su oficina de comodidad (…) No nos sirve que usted venga y comprometa”, emplazó Bernales.





Ante esto, el representante del Gobierno sostuvo que “yo estoy aquí por las circunstancias del orden público, de facilitar la circulación de las personas y todos puedan hacer su actividad diaria de manera normal”.

“Esto que está sucediendo aquí no es correcto. Ustedes están perjudicando al resto de las personas”, agregó Codina, provocando la inmediata reacción de los transportistas. “El derecho a manifestación está en la Constitución de Chile”, dijo el dirigente.

“No puede llegar y cortar una ruta”, insistió el delegado, a lo que Bernales lo respondió: “No la estamos cortando”.