El petitorio de camioneros movilizados por alza de combustibles: “Que reactiven el MEPCO ahora”

Según explicó un dirigente gremial a CHV Noticias, dentro de las principales solicitudes se encuentran la eliminación del impuesto específico a los combustibles y reactivar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para contener las alzas.

Este martes, gremios de camioneros de distintas partes del país iniciaron sus movilizaciones y bloqueos de rutas en rechazo al anuncio del alza en el precio del diésel.

Recordemos que, durante este lunes, el presidente José Antonio Kast adelantó que los combustibles subirán $40 este jueves. Además, anunció un proyecto de ley para limitar futuros incrementos.

Dentro de las principales demandas de los camioneros se encuentra la eliminación del impuesto específico a los combustibles y reactivar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para contener las alzas.





Las peticiones de los camioneros movilizados

Durante un despacho de CHV Noticias desde la Ruta 68, Gustavo de las Riberas, dirigente del grupo Camas Bajas de Quinta Normal, leyó en vivo algunas de las peticiones de su gremio.

“La movilización se centra en el impuesto específico; queremos que lo anulen. El MEPCO que se active nuevamente, ahora, para poder hacer conversación con todos los dirigentes”, afirmó el representante gremial.





Asimismo, pidió abordar los costos de los peajes y las condiciones del transporte de carga; y abrir una mesa de diálogo con los dirigentes de las agrupaciones movilizadas en distintas regiones.

“Esto es para todos los chilenos, no sólo para algunos”, afirmó el vocero, quien indicó que existiría una coordinación con camioneros paralizados en otras zonas del país.

“ No nos sentimos representados por el señor (Sergio) Pérez ni el señor (Juan) Araya . Nosotros somos mini pymes, somos dueños de un puro camión. Entonces, esto nos ha llevado a puros empujones”, agregó.

El dirigente señaló que “estamos mal. De esta manera, nos están apaleando más, porque sube y sube y no tenemos techo. ¿Dónde vamos a parar? ¿qué le vamos a dejar a los que vienen? Necesitamos que el gobierno se haga cargo de este asunto“.

“ Que reactiven el MEPCO ahora, si no, nos vamos a la quiebra. Somos hartos los que estamos apunto de quebrar”, sostuvo.