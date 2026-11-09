De secuestros en dictadura a homicidios: Los 23 condenados que piden el indulto al pdte. Kast

Son más de 140 las peticiones de indulto presidencial que ha recibido el Ministerio de Justicia y que hoy tienen al Ejecutivo bajo presión en medio de la controversia por las rebajas de condena. Un equipo de Reportaje a Fondo tuvo acceso a 23 de ellas y reveló los delitos por los que fueron condenados los solicitantes.

En medio de la polémica que atraviesa el Ministerio de Justicia por las rebajas de condena, CHV Noticias tuvo acceso al listado de 23 condenados por diversas causas, entre ellas por lesa humanidad, que solicitan ser indultados por el presidente José Antonio Kast.

Se trata de convictos que piden ser liberados por causas humanitarias y que son parte de las más de 140 solicitudes que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó haber recibido.

Entre las solicitudes formales de indulto a las que accedió el equipo de Reportaje a Fondo se encuentran:

5 exuniformados condenados por delitos asociados al estallido social ,

, 17 por violaciones de derechos humanos en dictadura

en dictadura Una mujer condenada por homicidio frustrado a su ex pareja en el marco de abuso de su hija





La mayoría de quienes piden el indulto se encuentran presos en Punta Peuco y Colina 1 y sus solicitudes se han transformado en una presión adicional para el mandatario en medio de la controversia, quien durante su campaña presidencial y a lo largo de su mandato se ha comprometido a otorgar este tipo de beneficios.

En tanto, el abogado Ricardo Bravo Cornejo, quien ha presentado más de 60 solicitudes de indultos en los últimos meses, destaca al equipo de reportajes que “si hay situaciones médicas o humanitarias se debería otorgar el indulto. Pero hay personas que son muy difícil que se puedan indultar. Hay casos muy emblemáticos de penas sumamente altas que yo creo que ahí el presidente entraría en conflicto con tratados internacionales, pero indultos por razones humanitarias sí se pueden dar “.

Los condenados que solicitan el indulto de Kast

Pedro Lavín Villalobos: Por el delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Pablo Carvajal: Por el delito consumado de apremios ilegítimos calificados. Carlos Robledo: Por violencia innecesaria con resultado de muerte. Víctor Lastra: Por apremios ilegítimos. Henry Cuellar: Por apremios ilegítimos. Sergio Valenzuela: Encubridor de homicidios y autor de secuestros calificados. Rafael Ricardo Ortega: Cómplice de homicidio calificado. Rogelio Lelán Villarroel: Autor ejecutor del secuestro calificado. Enrique Rebolledo Sotelo: Por secuestro calificado. Raúl Escobar Díaz: dos condenas:

a. Cómplice de homicidio calificado (caso falso enfrentamiento).

b. Caso Fuenteovejuna. Víctor Caro Pizarro: Coautor de homicidio calificado de dos hombres. Luis Duarte Arriagada: Homicidio calificado de un hombre. Horacio Márquez Olivares: Por homicidio calificado de un hombre. Rafael Rivero Frost: Secuestro calificado. Jorge Soto Herrera: Doble homicidio calificado y apremios ilegítimos. Roberto Farías Santelices: tres condenas:

a. Coautor de homicidio.

b. Autor de homicidio calificado.

c. Apremios ilegítimos. Guillermo Díaz Ramírez: cuatro condenas:

a. Caso Conferencia.

b. Cómplice de secuestro doble.

c. Cómplice de homicidio.

d. Autor de secuestro. Ana Vilches Muñoz: Cómplice de secuestro calificado. Raúl Méndez Santos: Cómplice del homicidio calificado de dos militantes del MIR. Nelson Molina: Homicidio calificado consumado y homicidio calificado frustrado. Gustavo Guerrero: Secuestro calificado. Carlos López Inostroza: Condenado como coautor de secuestro calificado. Yesenia Azócar: Por delitos de homicidio frustrado, violación de morada y de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

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